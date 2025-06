Eerste vlucht van Eelde naar Ierland een feit: “Geweldige kans”

Vanaf Eelde vertrok zaterdag de eerste rechtstreekse vlucht naar West-Ierland. Foto: Kas van Zonneveld

Op Groningen Airport Eelde is zaterdag de eerste rechtstreekse vlucht naar Ierland vertrokken. De nieuwe verbinding werd afgelopen herfst aangekondigd.

Vanaf Eelde wordt door Emerald Airlines gevlogen op Ireland West Airport Knock. Ireland West Airport Knock is een kleine internationale luchthaven op ongeveer vijftien kilometer ten noordoosten van Knock en zes kilometer ten zuidwesten van Charlestown in het Ierse graafschap County Mayo. Het vertrek van de eerste vlucht werd bijgewoond door de Ierse ambassadeur in Nederland, Ann Derwin: “Ik ben zelf geboren en getogen in de stad Sligo en ben daarom zeer verheugd met deze nieuwe verbinding tussen Noord-Nederland en Noordwest-Ierland, waardoor bezoekers de schoonheid van de Wild Atlantic Way kunnen ervaren.”

De vluchten naar West-Ierland vertrekken iedere zaterdag. De verbinding is tot stand gekomen op initiatief van reisorganisatie BBI Travel. “De nieuwe verbinding is een geweldige kans voor reizigers uit Noord-Nederland die het prachtige West-Ierland willen ontdekken,” zegt Henk van der Kooi van de reisorganisatie. “Met deze rechtstreekse vluchten spelen we in op de toenemende vraag naar authentieke reiservaringen en bieden we onze klanten een comfortabele manier om één van de mooiste gebieden in Ierland te bereiken.”