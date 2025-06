Eerste ‘statiegeldbakken’ geplaatst bij regenboogzebrapad

De eerste statiegeld prullenbakken werden vrijdag geplaatst. Deze prullenbakken staan bij het regenboogzebrapad bij het Groninger Museum. Wethouder Mirjam Wijnja verrichtte de officiële opening.

De zogenoemde ‘statiegeldbakken’ worden door de gemeente als proef geplaatst, om te kijken of de problemen die nu ontstaan in de zoektocht naar statiegeld, op deze manier opgelost kunnen worden. Het probleem is dat er nu vaak in normale prullenbakken gezocht wordt naar statiegeld. Hierdoor gaan veel prullenbakken kapot en komt er vaak zwerfafval op straat te liggen. De gemeente hoopt dit tegen te gaan met de ‘statiegeldbak’.

Op de route vanaf het Groninger Museum tot de vismarkt worden nog twee bakken geplaatst. Ook bij winkelcentrum de Beren wordt nog een statiegeld prullenbak neergezet.