Eerste nieuwe woningen Vinkhuizen opgeleverd

Foto via De Huismeesters

In Vinkhuizen zijn de eerste nieuwe woningen van het wijkvernieuwingsproject opgeleverd. Afgelopen vrijdag kregen de eerste bewoners symbolisch hun sleutel.

De oplevering werd gevierd met buurtbewoners, betrokken organisaties en wethouder Eelco Eikenaar. Ongeveer 60 genodigden waren aanwezig. Een buurtbewoner draaide muziek en een theatergroep voerde een scène op over de geschiedenis van Vinkhuizen. Bewoners schreven hun wensen voor de buurt op kaartjes van groeipapier.

De nieuwe woningen zijn aangesloten op het warmtenet en zijn aardgasvrij. De woningen zijn goed geïsoleerd en voorzien van moderne installaties. De gebouwen krijgen nestplekken voor vogels, vleermuizen en insecten. Er komt ook gevelgroen. De buitenruimte wordt ingericht met bomen, planten, verlichting en parkeerruimte.

In totaal worden aan de Borax- en Pyrietstraat 56 oude woningen gesloopt. Daarvoor komen 89 nieuwe woningen terug. De eerste fase bestaat uit 27 woningen en 37 appartementen. Daarvan zijn vrijdag de eerste sleutels uitgereikt. Het appartementencomplex volgt later dit jaar. Dan worden nog eens 20 woningen gesloopt. Daarvoor komen 25 nieuwe woningen terug. Naar verwachting is de vernieuwing van de buurt in de zomer van 2026 klaar.