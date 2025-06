Dwalen door een postmodern interieur in Groninger Museum

Foto: Jan Buwalda / Groninger Museum

“Welcome to the dreamhouse’. Dat is de naam van een postmodern interieur dat vanaf zaterdag te zien is in het Groninger Museum.

Bezoekers kunnen er dwalen door een levensgroot droomhuis. Alle ruimtes – van de woonkamer en de slaapkamer tot de tuin – staan vol met postmodern design uit de eigen collectie van het museum. Het gaat om een haast filmische wereld waarin details, contrasten, kleuren en humor centraal staan. De kamers ademen het dagelijkse leven, van rondslingerend speelgoed tot gebruikte asbakken.

Het Groninger Museum beschikt over een grote collectie postmodern design, opgebouwd sinds de jaren tachtig onder leiding van voormalig directeur Frans Haks. Welcome to the Dreamhouse toont werken van invloedrijke ontwerpers als Alessandro Mendini, Ettore Sottsass en Philippe Starck.

De tentoonstelling is vormgegeven door Marloes en Wikke. Dat zijn gerenommeerde ontwerpers voor theater en opera. Zij staan bekend om hun speelse en theatrale presentatie.

Welcome to the Dreamhouse is tot en met 16 november te zien in het Groninger Museum.