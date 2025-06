Duurzaam baggeren op het Reitdiep: provincie zet elektrisch schip in

Foto: Andre Hosper - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=96165648

Om het Reitdiep begaanbaar te houden, wordt de vaarweg van Groningen naar Zoutkamp uitgebaggerd. De provincie Groningen zet daarvoor een elektrisch schip in waarmee de werkzaamheden duurzaam worden uitgevoerd.

De provincie vertelt dat het baggeren niet alleen gebeurt om het Reitdiep begaanbaar te houden: “We doen het ook om het water goed te laten doorstromen en we verbeteren er de waterkwaliteit mee. In totaal gaat het om zo’n dertig kilometer vaarweg, waarbij ongeveer 130.000 kubieke meter bagger wordt verplaatst. Ook steigers en wachtplaatsen langs het Reitdiep worden meegenomen in de werkzaamheden. Door het baggeren wordt de vaarweg dieper en kan water beter aan- en afgevoerd worden. Dit helpt om wateroverlast bij hevige regenval te voorkomen.”

Wat bijzonder is aan de werkzaamheden, is dat er een elektrisch schip wordt gebruikt. “Voor het eerst in Nederland wordt het werk volledig zonder uitstoot uitgevoerd,” aldus de provincie. “Op het water werkt aannemer Ploegam met een elektrische duwboot en een elektrisch kraanschip. Ook de loskraan en de vrachtwagens die het slib afvoeren, werken elektrisch. Het baggerponton, waarop de kraan staat, werkt volledig op accu-pakketten.”

De provincie laat weten dat een deel van de bagger naar Delfzijl gaat, waar het wordt gebruikt om industrieterreinen op te hogen. Een ander deel gaat naar zandputten in het Lauwersmeer, waar het wordt ingezet om kwelwater tegen te houden. De werkzaamheden duren tot en met december 2025.