Duel Oosterparkers gestaakt na tumult, Glimmen promoveert, Gruno blijft vijfdeklasser

Foto: Marco Streefland Oosterparkers - VCG

De nacompetitiewedstrijd Oosterparkers – VCG voor een plek in de vierde klasse werd zaterdag ruim een half uur voor het einde bij een 0-0 stand gestaakt. Glimmen promoveerde naar de vierde klasse. Gruno blijft vijfdeklasser.

De gemoederen liepen in Assen al een paar keer hoog op bij de finale tussen Oosterparkers – VCG uit Geesbrug. Een zware overtreding op Luciano Carty, de sterspeler van Oosterparkers, betekende indirect het einde van de wedstrijd.

Uit de wedstrijd schoppen

“We waren de hele wedstrijd sterker”, aldus Oosterparkers trainer Peter Slijfer. “We kregen de betere kansen met een bal op de onderkant lat. Zij hebben er alles aan gedaan om ons het voetbal onmogelijk te maken. Dat is hun goed recht. Ze hebben zeker vijf gele kaarten gehad. Maar ze zochten de hele tijd Carty op met het idee, we schoppen hem wedstrijd uit. Een speler van VCG kwam het hele veld over om Carty neer te sabelen. Die bleef geblesseerd liggen”.

Rood

Er ontstond tumult waarna Ennio Jansen van Oosterparkers rood kreeg. “De scheidsrechter zei dat Ennio een tegenstander bij de keel getrokken zou hebben hebben, maar Ennio zei dat hij ook bij de keel gegrepen werd”, vervolgde Slijfer. “Je zou zeggen allebei geel of rood, maar alleen Ennio kreeg rood. De scheidsrechter laste een afkoelingsperiode in”. Oosterparkers en VCG wilden doorspelen, maar de scheidsrechter voelde zich bedreigd. “Hij kreeg verbaal dingen naar zijn hoofd door de aanhang van beide clubs. Het was een triest einde”.

Tien man

Wanneer de wedstrijd uitgespeeld wordt is nog onduidelijk. “Zo snel mogelijk denk ik”, zei Slijter. “Ik hoop wel dat ik alle spelers nog heb. De spelers dachten dat dit de laatste wedstrijd zou zijn en dan is het de vakantieperiode. We beginnen in ieder geval met tien man in dat laatste ruime half uur, want die rode kaart wordt niet teruggedraaid. Daar moeten we ons tactisch op instellen”.

Glimmen promoveert, Gruno blijft vijfdeklasser

Glimmen promoveerde overtuigend naar de vierde klasse. In de finale in Ruinen werd afgerekend met Tonego uit Luttelgeest: 4-0. Tim Oosterhof bepaalde de 1-0 ruststand. Na de thee scoorden Daan van Dieren, Steef Sterken en nogmaals Oosterhof voor Glimmen. Na twee jaar vijfde klasse doet Glimmen dus weer een stap omhoog.

Gruno speelt ook volgend seizoen in de vijfde klasse. In de finale in het Friese Tjalleberd voor een plek in de vierde klasse werd met 2-0 verloren van Tollebeek. Voor de pauze ging het nog gelijk op. Er waren kansen over en weer, maar er werd niet gescoord. Na de thee besliste de ploeg uit de Noordoostpolder de wedstrijd.