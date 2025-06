Droom New York Marathon komt uit: Jeroen heeft al ruim 10.000 euro voor Beatrix Kinderziekenhuis

Jeroen tijdens de laatste editie van de Plantsoenloop. Foto: eigen foto

Jeroen Eefting uit de stad loopt komende herfst de iconische marathon van New York. Met zijn deelname haalt hij geld op voor het Beatrix Kinderziekenhuis, en inmiddels heeft hij de grens van 10.000 euro gepasseerd.

Jeroen, in maart spraken we jou ook. Wat is er sindsdien allemaal gebeurd?

“Het is echt een gekkenhuis! Ik moest minimaal 5.650 euro ophalen om mee te kunnen doen aan de marathon, voor de vliegreis en verblijfskosten. In maart was reeds duidelijk dat ik dit bedrag binnen had. Maar inmiddels zit ik al op 10.188 euro. Dat betekent dat ik ook daadwerkelijk geld ga ophalen voor het Beatrix Kinderziekenhuis, zodat zij daar mooie en belangrijke dingen mee kunnen doen.”

Even terug naar het begin. Hoe is de marathon van New York op je pad gekomen?

“Hardlopen is een grote passie van mij. Sinds een aantal jaren ben ik actief bij Groningen Atletiek. De marathon van New York is voor mij persoonlijk het summum, het is altijd een droom geweest om daar eens aan mee te doen. Maar een reis naar New York kost veel geld. Via Groningen Atletiek kwam ik in contact met Richard, die werkzaam is voor het Beatrix Kinderziekenhuis. Hij wees mij op de stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis. Richard vertelde me dat deze stichting deelname aan de marathon van New York mogelijk maakt. Deelnemers kunnen zich aanmelden als ambassadeur: zij regelen de reis, en wij als ambassadeurs moeten zoveel mogelijk geld ophalen. Dat is voor mij de ideale route om mijn droom te verwezenlijken.”

Op welke manier heb je de afgelopen weken geld opgehaald?

“Het zijn familie, vrienden en kennissen die bedragen doneren. Maar ook onbekende mensen, die uit het niets honderd euro doneren. Dat is toch geweldig? En zelf probeer ik ook allerlei acties op touw te zetten. Ik vind het bijvoorbeeld leuk om aan een pubquiz mee te doen. Onlangs heb ik meegedaan aan een quiz in De Toeter. Ik vroeg aan de eigenaar of het ook mogelijk was om als eenmansteam mee te doen, waarbij ik uitlegde waar ik me voor inzet. Tijdens de quiz werd ik geïntroduceerd als speciale gast. De eigenaar riep vervolgens dat voor elk goed antwoord dat ik gaf, er een euro gedoneerd zou worden. Een team riep daarna dat bij iedere jenever-fristi die besteld zou worden, zij vijf euro zouden doneren. Die avond heeft me uiteindelijk 368 euro opgeleverd.”

Tekst gaat verder onder de foto:

Deelnemers passeren Clinton Hill, een wijk in Brooklyn, tijdens de New York Marathon van 2024. Foto: Wil540 art – Own work, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=154849152

Is dit de enige actie die je op touw hebt gezet?

“Nee. In mei heb ik een bootcamp georganiseerd op Kardinge. In een eerder interview met jullie had ik dit aangegeven, maar ik had geen idee wat er op af zou komen. Toen ik op Kardinge kwam, bleek er één persoon te zijn die gereageerd had. Diegene heeft een privé-bootcamp gekregen. Maar deze persoon vond het zo geweldig wat ik deed, dat hij honderd euro doneerde. Tijdens deze bootcamp deden we ook de Kardingebult aan, waar op dat moment een vrijgezellenfeest plaatsvond. Toen zij hoorden waar ik mee bezig was, wilden zij bij elke beklimming ook een geste doen. Dat heeft me 232 euro opgeleverd.”

Het klinkt alsof je fanatiek aan de weg timmert…

“Haha, en dat is nu niet mijn sterkste kant. Ik ben niet iemand die makkelijk dingen organiseert, maar wel graag met veel enthousiasme vertel over de dingen die ik doe. Dat is denk ik ook de reden dat het met de sponsoring op mijn shirt goed gaat. Ik heb een trainings- en wedstrijdshirt waarbij er tegen donatie sponsoren met logo op geplaatst kunnen worden. Het trainingshirt is helemaal vol. Voor het wedstrijdshirt, dat ik straks in New York ga dragen, heb ik twee sponsoren gevonden en is er plaats voor nog ongeveer drie. Dus dat gaat ook al heel goed.”

Wat is je doel voor de komende maanden?

“Ik heb nu ruim 10.000 euro opgehaald. Ik heb mijn doel gesteld op 11.300 euro. Dat is twee keer de 5.650 euro; de helft van het bedrag is nodig om deze marathon überhaupt mogelijk te maken, en de andere helft gaat naar het Beatrix Kinderziekenhuis. Maar misschien schat ik het op dit moment wel volledig verkeerd in. Misschien wordt er nog wel meer geld gedoneerd en moet ik mijn doelen bijstellen. Hoe meer geld we ophalen voor het kinderziekenhuis, hoe beter dit natuurlijk is. En als mensen ideeën hebben hoe er meer geld kan worden binnengebracht, dan mogen ze uiteraard altijd ideeën bij me neerleggen.”

We hebben het over geld ophalen voor het Beatrix Kinderziekenhuis. Wat gaat er met het geld gebeuren?

“Het geld gaat naar de stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis. Zij zetten zich in om het verblijf van kinderen in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken. Dat doen zij door welzijnsprojecten te financieren waarmee de verblijfs- en speelomgeving van de patiënten en hun ouders wordt verbeterd. Ook financieren zij innovatieve projecten die tijdens behandelingen gericht zijn op stress- en angstreductie. Daarnaast zorgen ze voor financiering van wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor kunnen zieke kinderen een betere behandeling of betere kwaliteit van leven krijgen. Voorbeelden van welzijnsprojecten zijn muziekoptredens aan bed, MRI-televisie, KidsBios, huiskamers en afleidingsmateriaal.”

De voorbereidingen op de marathon. Hoe gaat het daarmee?

“Toevallig heb ik zojuist nog een training gedaan. Helaas werd ik gedurende de tocht getroffen door een zware regenbui, maar dat hoort er ook bij. Qua verdere voorbereiding heb ik een trainer in de arm genomen die ik gevraagd heb om een trainingsschema te ontwikkelen. Zo’n schema duurt ongeveer dertien weken, dus daar hebben we nog even de tijd voor. En ondertussen doe ik mee aan verschillende wedstrijden. Zo heb ik bijvoorbeeld onlangs de Halve Marathon van Groningen gelopen. Die heb ik samen met mijn zusje volbracht.”

Weet je al wanneer je naar New York vertrekt?

“De marathon vindt plaats op 2 november. Op 30 oktober vertrek ik naar de Big Apple. Ik heb vervolgens twee dagen om me daar te acclimatiseren. Ik heb me voorgenomen niet blind te staren op pr’s, maar gewoon lekker te genieten van alles wat ik daar zie en tegenkom. De afgelopen periode heb ik het parcours bestudeerd, en ik kwam tot de ontdekking dat het behoorlijk heuvelachtig is. Dus daar wil ik ook nog op trainen. Bij het beklimmen van heuvels gebruik je hele andere spieren dan wanneer je op een platte ondergrond loopt. Na het volbrengen van de marathon heb ik nog een dag vrij en daarna vertrek ik weer naar Groningen. Ik heb er heel veel zin in!”

Wat is er zo leuk aan hardlopen?

“Het leuke aan hardlopen is het competitieve. De persoonlijke records die je kunt aanvallen. Je gaat de strijd met jezelf aan. Maar wat ook een belangrijke rol speelt is dat het een individuele sport is binnen een groep. Ik noem mezelf een sociale einzelgänger. Ik vind het heerlijk om alleen te zijn. Hardlopen kun je in je eentje doen. Maar je kunt het ook binnen een groep doen, waarbij je dan toch nog individueel bezig bent. Dat vind ik prachtig.”

Degenen die Jeroen willen helpen en ondersteunen kunnen terecht op de website van de stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis.