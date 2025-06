Droom komt uit voor Groningse fotograaf: “Kippenvel bij Air Force One op Schiphol”

Air Force One vertrekt vanaf Schiphol. Foto: Joffrey Schluter

Het fotograferen van Air Force One, het presidentiële vliegtuig van de Verenigde Staten, stond al jarenlang op de verlanglijst van fotograaf Joffrey Schluter uit Groningen. Afgelopen week, tijdens de NAVO-top in Den Haag, greep hij zijn kans en reisde hij af naar Schiphol voor het ultieme shot.

Joffrey, wat maakt Air Force One zo bijzonder voor jou?

“Het is het vliegtuig van de machtigste persoon ter wereld. Ik zie het toestel voorbijkomen in nieuwsberichten, in films en series. En dan begint die wens steeds groter te worden: dit vliegtuig wil ik absoluut eens op de foto zetten. En zo vaak dient die kans zich niet aan in Nederland. Elf jaar geleden was de laatste keer, maar toen was alles hermetisch afgezet en was er zelfs een fotoverbod. Dit keer dacht ik: deze kans moet ik pakken!”

De NAVO-top vond afgelopen week in Den Haag plaats, en het was lang onzeker of president Trump wel zou komen. Hoe bereid je je voor op zo’n unieke gelegenheid?

“Ik heb er in ieder geval voor gezorgd dat mijn accu’s opgeladen en mijn geheugenkaarten leeg waren. Dinsdag kwam de definitieve bevestiging dat Trump onderweg was naar Nederland. Dat moment moest ik helaas laten schieten vanwege mijn werk, maar op woensdag was ik vrij.”

Je hebt dan te maken met allerlei onzekerheden, zoals het exacte tijdstip van vertrek en de landingsbaan…

“Klopt. Een kameraad van mij heeft goede contacten op Schiphol en kreeg op een gegeven moment het tijdstip van 16.40 uur door. Op dat moment was alleen nog de vraag welke baan het vliegtuig zou gaan gebruiken. Als je bij de verkeerde baan staat, is de kans groot dat je niets ziet, en dat zou zonde zijn. Via hetzelfde contact kreeg ik te horen dat het de Kaagbaan richting het zuiden zou worden. Dus ik ben in mijn auto gesprongen en naar Schiphol gesneld om een goede plek te vinden.”

De beveiliging was afgelopen week ontzettend streng. Dat moet een hele klus zijn geweest?

“Dat dacht ik ook. Ik had voor mezelf een ‘plan b’ gemaakt: als ik er met de auto niet zou kunnen komen, zou ik bij een treinstation in de buurt parkeren en met de trein naar Schiphol reizen. Maar dat bleek niet nodig. Er was weliswaar een parkeerverbod, maar de marechaussee controleerde en handhaafde daar niet al te streng op. Je moest je auto uiteraard niet voor een hek zetten dat de luchthavenbrandweer gebruikt, en je moest ook geen doorgaande weg blokkeren. Maar als je het netjes deed, werd er een oogje dichtgeknepen. De marechaussees waren ook heel vriendelijk en sympathiek. Hoewel alles wel strak in de gaten werd gehouden.”

En dan is het wachten?

“Ik vond een mooi plekje aan de oostkant van de baan. Maar op een gegeven moment kreeg ik het bericht dat er vertraging was: dat Trump later zou arriveren. Toen besefte ik dat ik misschien toch voor een andere plek kon gaan. Ik ben toen richting Hoofddorp gegaan, in de buurt van bushalte De Hoek. Op een gegeven moment kwam daar de hele Amerikaanse colonne met ‘The Beast’ voorbijrijden, waarbij ik Trump ook heb zien zitten. Via de luchtvaartscanner hoorde ik dat het toestel gebruik zou maken van baan 24. Ik stond dus perfect!”

Stond je daar in je eentje?

“Er stonden ontzettend veel mensen. Op de plek waar ik stond, waren zeker nog dertig anderen te vinden, en in de directe omgeving zo’n driehonderd mensen. Dan moet je denken aan fotografen, maar ook gewoon mensen die dit eens mee wilden maken, mensen die het toestel eens wilden zien. Op een gegeven moment vertrok de Air Force One, en heb ik een aantal prachtige foto’s kunnen maken. Het toestel vertrok in perfect zonlicht, waarbij de Air Force One ook erg mooi glom.”

Nu kunnen mensen misschien denken: het is maar een vliegtuig…

“Dat is zo, maar ik kijk er op een andere manier naar. Toen ik woensdag bij Schiphol arriveerde, zag ik hem al staan. De kleurstelling, het feit dat het de machtigste persoon ter wereld gaat vervoeren, dat het is uitgerust met de meest geavanceerde technische snufjes. En ook dat het al zo lang op mijn lijstje stond om eens te fotograferen… Ik kreeg kippenvel en mijn hart ging sneller kloppen. En eindelijk is het gelukt!”

De foto’s zien er prachtig uit. Wat ga je ermee doen?

“Ik heb ze geplaatst op mijn sociale media-account. En ik denk dat ik één van de foto’s in groot formaat laat afdrukken, zodat deze in mijn woning een mooi plekje kan krijgen. Want dat is misschien ook wel leuk om te vertellen: er zijn twee Air Force Ones met staartnummers 28.000 en 29.000. Dit was de 29.000. Er zijn geruchten dat de toestellen binnen afzienbare tijd vervangen gaan worden door nieuw materieel. Het zou dus kunnen dat dit specifieke toestel voor het laatst in Nederland is geweest.”

Nu weten we van meneer Trump dat hij wel eens dingen deelt. Bijvoorbeeld het sms-bericht van secretaris-generaal Mark Rutte van de NAVO. Heeft hij jouw foto’s ook al opgemerkt?

“Haha, nog niet. Maar dat begrijp ik ook wel, er zijn zoveel foto’s gemaakt, dat die kans heel klein is. Maar daar is het mij ook niet om te doen hoor. Ik heb hier een passie voor. Net zoals ik ook een passie heb voor treinen en bussen. Ik zeg altijd: alles wat rijdt, vliegt en vaart, dat vind ik interessant. Ik heb een prachtige week gehad met een heel mooi resultaat. En de Air Force One krijgt in mijn woning een mooie plek.”

Meer foto’s van Schluter vind je op zijn Instagram-account.