Drone Lift ontvangt subsidie voor ontwikkeling 200 kilo elektrische drone: “Prachtig nieuws”

Het Groningse bedrijf Drone Lift ontvangt een subsidie van ruim 36.000 euro van de provincie Groningen. Met dit bedrag kan het bedrijf investeren in de ontwikkeling van een nieuwe elektrische drone met een tilvermogen tot tweehonderd kilo.

De provincie kent de subsidie toe omdat het vervoer van zware onderdelen met een drone een goed alternatief is voor lieren of kraanschepen die nu vaak voor dit transport worden ingezet. “Het werkt sneller, minder vervuilend en het is goedkoper”, aldus de provincie. “De drone is elektrisch en vervangt dieselvoertuigen, wat zorgt voor minder dieselverbruik en CO₂-uitstoot. Bovendien worden de werkomstandigheden veiliger en fysiek minder belastend, omdat de drone zwaar en gevaarlijk werk kan overnemen.” De provincie verwacht dat de subsidie zal leiden tot een hogere omzet en meer werkgelegenheid voor het bedrijf.

Joris Binnema (Drone Lift): “Dit is prachtig nieuws”

Joris Binnema, directeur van Drone Lift, reageert verheugd op de toekenning van de subsidie: “Dit is prachtig nieuws. Het subsidiebedrag helpt enorm bij de ontwikkeling van deze drone. De totale investering zal een stuk hoger zijn, maar dit is een belangrijke bijdrage. Het resterende bedrag zal door commerciële partijen worden ingebracht.”

“Drones aangedreven op brandstof vind ik niet meer van deze tijd”

Het bedrijf aan de Stavangerweg beschikt momenteel al over elektrische drones met een tilvermogen tot veertig en honderd kilo. “Dit is de volgende stap, en daar is ook veel behoefte aan”, legt Binnema uit. “Klanten vragen ons regelmatig of we ook zwaardere gewichten kunnen tillen. Die vraag komt zowel uit de off- als onshore sector. Ook op het land zien we een duidelijke toename in de vraag naar het vervoer van materialen naar lastig bereikbare plekken. Het gebruik van drones verkort de tijd en is duurzaam. Grotere drones met een zwaarder tilvermogen bestaan wel, maar die worden vaak aangedreven op brandstof. Persoonlijk vind ik dat niet meer van deze tijd. Wat wij doen is heel groen en schoon.”

Boorplatformen en windmolenparken

Met de drones kunnen bijvoorbeeld gereedschappen, onderdelen en kleine machines naar boorplatformen of windmolenparken op zee worden gebracht. Een klein schip kan de goederen naar de locatie brengen, waarna de materialen met een drone de laatste kilometers afleggen. Het bedrijf geeft aan dat de drone waterdicht is en ook bij uitdagende weersomstandigheden met veel wind te gebruiken is.

In de zomer operationeel?

De drone met een tilvermogen tot tweehonderd kilo is nog in ontwikkeling. “Wanneer deze operationeel moet zijn?”, herhaalt Binnema de vraag. “Ik hoop ergens komende zomer, misschien augustus, wellicht iets later. Wij doen in ieder geval ons uiterste best, ook omdat we zien dat er veel vraag naar is.” De provincie laat weten dat de subsidie afkomstig is uit de regeling ‘Innovatief & Duurzaam MKB’. Deze regeling ondersteunt vernieuwende projecten van ondernemers die bijdragen aan een sterke en duurzame economie.