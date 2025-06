Driebondsbos wordt doorgetrokken naar Middelberterplas met 9 hectare nieuw bos

Impressie via Provincie Groningen

De provincie Groningen geeft bijna 400.000 euro subsidie aan de gemeente Groningen voor de aanleg van 8,8 hectare nieuw bos bij Meerstad. Dit nieuwe bos, het Meerbos, gaat het Driebondsbos verbinden met de bomen rond de Middelberterplas.

Het bos moet het gebied rond Meerstad groener en leefbaarder maken voor bewoners. Er komen 194 inheemse lindebomen en nieuwe bomenlanen tussen de Middelberterweg en de nieuwe wijk De Eems. Ook de toegangen tot een oude boerderij in het gebied worden met bomen aangekleed.

Daarmee blijft het Driebondsbos niet alleen behouden, maar wordt het zelfs uitgebreid. Opvallend, want enkele jaren geleden kwamen bewoners en natuurorganisaties nog in actie om het bos te redden. In vroege plannen voor de nieuwe wijk De Eems zou het Driebondsbos verdwijnen. Op aandringen van de Groningse gemeenteraad en de actievoerders erkende ook het college het belang van het bos, waarna het behouden bleef.