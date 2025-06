Diverse afsluitingen doorfietsroute naar Assen bij Haren

Het fietspad langs de A28 tussen Haren en de Witte Molen is vanaf maandag tot en met vrijdag 25 juli en van 8 augustus tot en met 8 september afgesloten. gesloten wegens werkzaamheden.

Het deel tussen de Meerwegbrug en de fietstunnel bij P+R Haren is tot en met 25 augustus dicht. Het fietspad is onderdeel van van de doorfietsroute Groningen – Assen.

Er worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om de route bij Haren beter aan te laten sluiten op de route naar Groningen zuid.

Fietsers vanuit Glimmen en De Punt richting Haren worden omgeleid via het pad ten oosten van de A28. De Witte Molen blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

De Doorfietsroute langs het Noord-Willemskanaal, tussen de Meerwegbrug en de fietstunnel bij P+R/A28 in Haren, is afgesloten van 30 juni tot en met 26 augustus. De alternatieve route voor fietsers bij de Meerwegbrug is richting P+R Haren, via de Nesciolaan in Haren.