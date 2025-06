Dinsdag zonnig met 25 graden, vanaf woensdag wat koeler

Foto: Joris van Tweel

Na een warm weekend en een bewolkte en klamme start van de week, wordt het dinsdag een stuk zonniger. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis blijft het eerst bij die ene uitschieter. De dagen erna worden wat koeler, maar tegen het weekend schiet de temperatuur weer omhoog.

“Dinsdag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt warm met 25 graden als maximumtemperatuur bij een matige wind uit westelijke richtingen, windkracht 3. In de nacht minima temperaturen rond 12 graden.

Woensdag wordt een rustige en droge dag. Er is meer bewolking, de zon schijnt af en toe en het is minder warm met 20 of 21 graden. In de nacht wordt het 10 graden.

Donderdag zijn de veranderingen klein. Vanaf vrijdag draait de wind naar het oosten tot zuidoosten. Daarmee komt zeer warme lucht tijdens het weekend onze kant op. Hoe dat er uit gaat zien? Lees het op de weerpagina of luister om 8:50 naar het radioweerpraatje tijdens de OOG-Ochtendshow!”