Dinsdag warmste zomerdag tot nu toe met tropische temperaturen

Foto: Erick Bakker

Zonnebril, waterfles en zonnebrand in de aanslag, want Groningen gaat tropische temperaturen tegemoet. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis loopt de temperatuur dinsdag op naar 34 graden. Ook daarna blijft de warmte hangen.

“Dinsdag wordt een hete zomerdag. Met een tropische 33 of 34 is het de warmste zomerdag tot nog toe. Het is zonovergoten en rustig weer bij een zwakke zuiden- tot zuidoostenwind. Het blijft droog. Om 20:00 uur is het nog altijd 30 tot 32 graden. Uiteindelijk koelt het vlak voor zonsopkomst af naar net onder de 25 graden in de Stad en iets onder de 20 daarbuiten.

Woensdag loopt het kwik op naar 28 tot 32 graden met de hoogste waarden in de Stad en ten zuiden en oosten daarvan. Eerst is er veel zon en in de middag neemt de kans op een felle regen- of onweersbui toe. Bij een wat opstekende noordwestenwind zakt het kwik in de loop van de middag verder en is het rond 20:00 uur nog ongeveer 21 graden.

