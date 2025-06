Dinsdag veel bewolking, maar door de wolken schijnt de zon

Afgelopen weekend was het tropisch warm, echter was het maandag ”Hollands zomerweer”. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis komen de tropische tempraturen van afgelopen weekend, de komende dagen nog niet terug.



Dinsdag is er veel bewolking en klaart het nu en dan op. Op een enkel buitje na blijft het droog en het wordt 21 graden. Er staan een flinke wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 4 tot 5.

Woensdag wordt een rustige dag. Eerst is er veel bewolking maar in de middag klaart het vaker op. Dan loopt de temperatuur op naar 23 of 24 graden. In de nacht vallen er enkele buien.

Donderdag vallen er ook een paar buien maar schijnt ook nu en dan de zon. Het wordt 22 graden.

Houdt het Hollandse zomerweer aan? Of keert de 'hoogzomer' terug?