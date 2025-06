Dinsdag geen treinen tussen Stad en Zwolle? ‘Begrijpelijk dat mensen in Groningen er helemaal niets van snappen’

Foto: Peter Denekamp (1Zwolle)

Opnieuw ligt het treinverkeer bij NS dinsdag volledig stil, dit keer door een staking in Noord-Holland en Zuidwest-Nederland. Toch rijdt er ook op het drukke traject tussen Groningen en Zwolle geen enkele trein. “Ik snap dat vooral mensen in Groningen er helemaal niets van begrijpen, omdat de staking aan de andere kant van het land is.”

“Ons systeem is ingericht op het laten rijden van treinen op lange stukken”, legt NS-woordvoerder Sarah van Amerongen aan 1Zwolle. “De trein vanuit Groningen rijdt door naar Den Haag en wordt in Utrecht vaak overgenomen door collega’s uit de Randstad. Die staken dinsdag.”

Zwolle is met dagelijks zo’n 45.000 reizigers het grootste spoorknooppunt van Nederland na Utrecht. Groningen is dag in, dag uit een eindstation voor NS. Na aankomst loopt de machinist naar de andere kant van de trein en zet weer koers richting Zwolle. Door werkzaamheden is het tijdelijke eindpunt momenteel Groningen Europapark.

Te simpel gedacht

Volgens de NS-woordvoerder is het te simpel gedacht om dan maar tussen Groningen en Utrecht – of desnoods alleen tussen Groningen en Zwolle – te blijven rijden. Maar dat roept juist de vraag op: als het keren van een trein op een van de twee grootste knooppunten van het land niet mogelijk is, waar dan wel?

“Het risico blijft aanwezig dat een trein dan in Zwolle of Utrecht strandt”, aldus Van Amerongen. “Als dat een paar keer gebeurt, moeten we in de loop van de dag alsnog alles stilleggen en zitten we met veel gestrande reizigers op een station.” Ze voegt eraan toe dat NS er bewust voor koos om dit soort maatregelen tijdig aan te kondigen, zodat reizigers in het hele land de tijd hebben om alternatief vervoer te regelen.