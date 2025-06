Dinsdag 23 graden met zon, later in de week kans op regen

foto: Denise Overkleeft

Jas aan, jas uit of toch weer aan? Groningen heeft een wisselvallige dag achter de rug met warme zonnestralen en koude wind. Dit wisselende weer houdt ook de komende dagen nog aan.

Dinsdag wordt het met flinke perioden zon zo’n 23 graden. Door de hoge luchtvochtigheid is de gevoelstemperatuur nog een stuk hoger: in de middaguren voelt het als 25 graden. Verder staat er een zuidwestelijke wind die in de middag voor wat bewolking zorgt.

Woensdag is het iets minder warm met een temperatuur van 20 graden. De dag begint met een redelijke kans op buien, waarna het rond de middag droog wordt. Er staat opnieuw een zwakke zuidwestelijke wind.

Donderdag is er gedurende de hele dag kans op buien. Het wordt zo’n 18 graden, maar de gevoelstemperatuur kan iets lager liggen. Naarmate de dag verstrijkt, neemt de kans op een bui toe.