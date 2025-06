Dierenweide Eelderbaan viert jaarfeest: “We hebben genoten”

Het jaarfeest dat zaterdag werd gehouden op het terrein van dierenweide Eelderbaan aan de Kornalijnlaan is een succes geworden, meldt de organisatie.

“Vanochtend om 10.00 uur ging het terrein voor het publiek open”, laat de organisatie weten. “Dit jaar hadden we gekozen voor het thema western. Kinderen, maar ook hun ouders en verzorgers, daagden we uit om verkleed te komen als bijvoorbeeld cowboy, cowgirl, indiaan, Lucky Luke of als één van de Daltons.” Volgens de organisatie hadden verschillende mensen hier gehoor aan gegeven. “Op het terrein van de dierenweide konden diverse spelletjes gespeeld worden, zoals blikgooien, ringen werpen en lasso gooien.”

Daarnaast was er op het terrein een markt waar zelfgemaakte producten werden aangeboden. “En wat helemaal bij het thema paste, was de rodeostier die we op het terrein hadden. Deelnemers werden uitgedaagd om zo lang mogelijk te blijven zitten.” Het programma duurde tot 15.00 uur. “We kijken terug op een hele leuke en geslaagde dag. Wij hebben genoten.”

De Eelderbaan is in beheer van de stichting Dierenweides Groningen, opgericht door De Zijlen. De Zijlen ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij hoort ook het aanbieden van dagbesteding en werk, zoals op de Eelderbaan gebeurt. De Eelderbaan zelf bestaat uit een dierenweide waar onder andere konijnen, cavia’s, muizen, geiten en pony’s wonen.