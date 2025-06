Dierenambulance Groningen neemt eerste elektrische ambulance in gebruik

Foto via Dierenambulance Groningen

De Dierenambulance Groningen heeft een nieuwe ambulance in gebruik genomen. Het voertuig rijdt volledig elektrisch en voldoet daarmee aan de strengste milieueisen van de gemeente Groningen.

De aanschaf is mogelijk gemaakt door steun van leden, donateurs, fondsen en bedrijven. De ambulance heeft een nieuwe huisstijl in blauw en geel. Ook het logo van de vereniging is vernieuwd.

De bus is klaar voor de invoering van de zero-emissiezone, vertelt waarnemend manager Debby Seubers: “Duurzaamheid is voor ons geen modewoord, maar een praktische keuze. Met de elektrische ambulance kunnen we blijven rijden in alle delen van de stad, ook als regels verder worden aangescherpt.”