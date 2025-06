Demissionair kabinet geeft klap op miljoenen voor economische en sociale toekomst Groningen en Noord-Drenthe

Foto Ruben Feiken. Kwartiermaker Jacob Klompien presenteert plannen Nij Begun

Het kabinet heeft vrijdagmiddag de definitieve sociale en economische agenda’s voor Groningen en Noord-Drenthe vastgesteld. Daarmee legt de overheid vast dat het de ereschuld aan de regio wil inlossen met miljoeneninvesteringen, na jaren van schade en problemen door de gaswinning.

De plannen zijn eerder dit jaar al gepresenteerd. Inwoners en bestuurders mochten daarna reageren. Die reacties zijn verwerkt in de definitieve plannen, waar het inmiddels demissionaire kabinet nu haar fiat aan geeft. De komende tijd worden de agenda’s stap voor stap uitgevoerd.

Voor de sociale agenda is 500 miljoen euro beschikbaar gesteld. Vanaf 2026 komt daar elk jaar 200 miljoen euro bij, dertig jaar lang. Met het geld komt er meer hulp voor mensen met armoede of schulden, kinderen krijgen meer kansen en buurten worden leefbaarder. Er wordt onder andere geïnvesteerd in dorpshuizen, muziek- en sportlessen op scholen en lessen in lezen en digitale vaardigheden. Mensen met geldproblemen kunnen steun krijgen van een buddy.

De economische agenda, met 250 miljoen in de pot, richt zich op een sterke en toekomstbestendige economie. Bedrijven moeten kunnen groeien, nieuwe ideeën worden gestimuleerd en talent moet behouden blijven voor de regio. Er wordt daarom geïnvesteerd in onderwijs, werk, ruimte voor ondernemers, digitalisering en het aantrekkelijk maken van de regio.