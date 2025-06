De Zwervers vieren lustrum met pannenkoekenactie: “Iedereen is vandaag welkom”

Er wordt zaterdag fulltime pannenkoekenbeslag gemaakt. Foto: ingezonden

Scoutingvereniging De Zwervers bestaat negentig jaar en viert dit lustrum zaterdag met een speciale pannenkoekenactie. Thijs Kortekaas vertelt dat de inkomsten hoopvol bijdragen aan de financiering van hun zomerkamp naar Denemarken volgende maand.

Thijs, wat houdt jullie pannenkoekenactie in?

“Voor een bedrag van 6 euro kan iedereen vandaag onbeperkt pannenkoeken komen eten. We zijn vanochtend om 11.00 uur begonnen en gaan door tot vanavond 19.30 uur. Dat we deze actie vandaag organiseren, heeft te maken met ons lustrum: we bestaan negentig jaar. Volgende maand willen we ter ere van dit lustrum een zomerkamp organiseren in Denemarken. We hebben meer dan honderd leden, en we willen met busjes die kant op. Maar het is niet de bedoeling dat we al het geld dat we vandaag verdienen daaraan opmaken hoor.”

Het is in het begin van de middag als ik je spreek: is het al druk?

“Het begint inderdaad al een beetje op gang te komen. Leden van ons zijn het Stadspark ingetrokken. Ze hebben bijvoorbeeld flyers opgehangen bij de Stadsparkvijver, waar je sinds kort kunt zwemmen. En we zijn er ook helemaal klaar voor. We verwachten dat de meeste mensen aan het einde van de middag of het begin van de avond zullen komen. We zijn volop beslag aan het maken, dus we kunnen echt wel wat aan.”

Als we kijken naar de menukaart: welke pannenkoeken zijn er vandaag te verkrijgen?

“We hebben alleen normale pannenkoeken. We zouden kunnen werken met diverse soorten en varianten, maar dat is voor ons niet te doen. Daarom hebben we besloten om alleen normale pannenkoeken aan te bieden. Wat bijzonder is, is dat we ook glutenvrije- en veganistische pannenkoeken hebben. Qua topping kan er gekozen worden uit stroop en poedersuiker. Het is dus klassiek, maar volgens mij vindt iedereen dat lekker.”

Hoe ziet het er vandaag bij jullie uit?

“We hebben het heel feestelijk ingericht. Stoelen en tafels staan buiten en we hebben vlaggetjes opgehangen. Omdat het vandaag flink warm wordt, hebben we ook tentzeil gespannen. Dat hebben we op z’n scoutings gedaan. Daardoor kun je in de schaduw van je pannenkoek genieten. En iedereen is vandaag welkom. Of je nu jong bent of oud, kom gerust bij ons langs. Ook voor mensen die slecht ter been zijn, is het terrein prima toegankelijk.”

Wat fascineert aan dit gesprek is Denemarken. Wat voor zomerkamp is dit precies?

“We organiseren eens in de vijf jaar zo’n zomerkamp. Dit vindt dus altijd plaats in een lustrumjaar. We kiezen een bestemming en zetten daar vervolgens een week lang een kamp op. Het leuke is dat actieve en minder actieve leden daar massaal gebruik van maken. Daardoor krijg je een hele mooie mengelmoes van jong tot oud. We hebben gekozen voor het thema ‘Vikingen’. Er zullen allerlei spelletjes georganiseerd worden, er zullen wedstrijdelementen zijn en er wordt samen gekookt. Twintig jaar geleden hebben we ook eens een bezoek aan Denemarken gebracht; dit keer zitten we op een andere plek. En je kunt je voorstellen dat iedereen erg uitkijkt naar zo’n evenement omdat het heel goed is voor de teambuilding.”

Scoutingvereniging De Zwervers is te vinden aan de Concourslaan. Vanaf de kruising Paterswoldseweg vind je ze aan de linkerkant.