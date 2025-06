De dorpsvlag: “Iedereen is er trots op en vindt het leuk om hier te wonen”

Foto Johannes Rienks. Vlag Ten Post

De nationale, de Groningse en de stadsvlag wapperen overal bij bijzondere gelegenheden. Het zijn de symbolen van onze gezamenlijke identiteit.

Maar ook de dorpen in onze gemeente hebben een vlag. Zo kreeg Ten Post onlangs een eigen vlag. “Rechtsonder de molen en links de hefbrug”, zegt Johan Plezier uit Ten Post. “Dat zijn de echte herkenningspunten van ons dorp”.

Lellens, met zeventig inwoners, had al een eigen vlag. “Alle mensen in het dorp hebben zo’n vlag”, aldus Henri Walker uit Lellens. Je kunt ze ophangen bij feesten en andere gelegenheden. Maar sommigen hangen de vlag ook zo maar op, net nadat ze de vlag hebben gekocht”.

Lellens is een oud dorp, maar Meerstad is nog gloednieuw. Ook Meerstad heeft een eigen vlag. “Meerstad is het Sant Tropez van Groningen”, zegt bewoner Frits Gosman. “Ik heb hier altijd een heerlijk vakantiegevoel. Op de vlag zie je de zon, het water en de huizen waar Meerstad bekend om staat”.

Walker zegt het voor Lellens, maar het geldt waarschijnlijk ook voor de andere dorpen: “Iedereen is er trots op en vindt het leuk om hier te wonen”.