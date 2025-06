D66 wil meer kansen voor mbo-studenten binnen de gemeente

Foto: Google Maps

De gemeente Groningen moet, als het aan D66 ligt, traineeships gaan aanbieden aan mbo-studenten. Dat vindt D66-fractievoorzitter en onderwijswoordvoerder Jim Lo-A-Njoe.

Zijn partij stelt schriftelijke vragen aan het college om te onderzoeken hoe de gemeente mbo-talent kan ondersteunen en behouden. Dat zou kunnen met traineeships voor mbo-afgestudeerden. Lo-A-Njoe: “We hebben het vaak over kansengelijkheid, maar als het erop aankomt, is uitgerekend Groningen de gemeente die mbo-studenten uitsluit van deelname aan traineeships.” Groningen stelt, in tegenstelling tot buurgemeenten en andere steden, uitsluitend traineeships aan hbo- en wo-afgestudeerden aan.

D66 ziet traineeships als een krachtig middel om jong talent te begeleiden richting een mooie loopbaan binnen de gemeentelijke organisatie. Lo-A-Njoe: “Traineeships zijn een uitstekende springplank voor pas afgestudeerden om werkervaring op te doen, hun loopbaanrichting te verkennen en zich zowel professioneel als persoonlijk te ontwikkelen binnen de gemeentelijke organisatie.”

Daar komt bij dat veel mbo-studenten zich nog altijd ondergewaardeerd voelen ten opzichte van hbo- en wo-studenten, terwijl juist zij hard nodig zijn in sectoren als techniek, zorg, dienstverlening en openbare orde. D66 hoopt dat het college in de beantwoording van de vragen met concrete plannen komt om traineeships in de gemeentelijke organisatie mogelijk te maken.