D66 wil dat Friesland snel terugkeert in noordelijke lobby: ‘Eenzaam en op blote voeten naar Den Haag en Brussel

Foto: dassel via Pixabay

D66 in Groningen, Drenthe en Friesland maakt zich zorgen over het besluit van het Friese provinciebestuur om te stoppen met de gezamenlijke lobby via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). De drie fracties willen dat Friesland snel terugkeert in het overleg met de andere noordelijke provincies.

Afgelopen dinsdag maakte het Friese provinciebestuur bekend uit de gezamenlijke public affairs van het SNN te stappen. Volgens het provinciebestuur sluit de lobby niet meer goed aan bij de Friese belangen. Ook vindt de provincie dat de samenwerking onvoldoende resultaat oplevert.

‘Niet nu’

Volgens D66 komt dit besluit op een slecht moment. De partij vindt dat Noord-Nederland juist nu samen moet optrekken in Den Haag en Brussel.

“Juist nu dat het kabinet is gevallen, is het essentieel dat Noord-Nederland met één krachtige stem spreekt,” stelt Paula Benjamins van D66 Groningen. “Belangrijke dossiers zoals de Lelylijn/Nedersaksenlijn, waterstofeconomie en Europese fondsen staan op het spel, Het Friese besluit staat haaks op die noodzaak.”

De fracties stellen schriftelijke vragen aan hun provinciebesturen. Ook de fractie uit Friesland zelf doet dat. D66 wil weten of het besluit van Friesland zomaar genomen mocht worden. De drie fracties vragen ze zich onder meer af of Provinciale Staten wel voldoende zijn meegenomen.

‘Geen goed alternatief’

“Er hoort een uittredingsplan te zijn met aandacht voor financiële, juridische en personele gevolgen. Is dat er überhaupt?” vraagt Anry Kleine Deters van D66 Drenthe zich af. Want volgens de D66’ers laat een recente evaluatie van de lobby-samenwerking niet direct afdleiden dat de samenwerking bij SNN slecht functioneerde, vindt ook Danny van der Weijde van D66 Fryslân:

“Dit mag geen excuus zijn om de samenwerking zonder een plan B te stoppen. Er ligt nog geen alternatief plan hoe we de Friese belangen dan nu gaan vertegenwoordigen. Alsof je je oude schoenen weggooit, voordat je nieuwe hebt gekocht. Fryslân gaat nu eenzaam op haar blote voeten naar Den Haag en Brussel.”