D66 droomt van groot jaarlijks urban sports event op Grote Markt: “Het zou de kroon zijn”

Foto: Rieks Oijnhausen

Urban sports zitten duidelijk in de lift, zo bewijst het grote 3×3 basketbalevenement dat zondag op de Grote Markt plaatsvindt. Voor D66 is dit aanleiding om verder te dromen: fractievoorzitter Jim Lo-A-Njoe spreekt over een groots evenement op de Grote Markt waarbij alle urban sports in de schijnwerpers komen te staan.

Jim, is de opkomst van urban sports een recente ontwikkeling?

“Het is net voor het uitbreken van de coronacrisis ontstaan, en je kunt stellen dat er de laatste jaren veel veranderd is. Ik kan me herinneren dat toen ik in 2018 politiek actief werd en opkwam voor urban sports, veel mensen mij meewarig aankeken. Er waren toen al urban sporters aanwezig die mij steunden en het gevoel hadden genegeerd te worden. De afgelopen jaren hebben urban sports echter een stevige plek gekregen in het sportbeleid. Samen met de SP zijn wij de kartrekkers geweest, en tegenwoordig zie je dat veel meer partijen zich ervoor inzetten. Dat is heel mooi.”

Wat zijn urban sports?

Het gaat om sporten die vooral door jongeren beoefend worden in de stedelijke openbare ruimte. De oorsprong ligt in Amerika waar onder invloed van hiphop en R&B de straatcultuur in de jaren zeventig en tachtig tot furore kwam. De urban-familie bestaat grofweg uit drie onderdelen: 1. Sport (Bijvoorbeeld BMX, skaten en freerunnen) 2. Cultuur (graffiti, streetart, hiphop en dj-ing) 3. Dans (breakdance en urbandans). In Groningen is door de gemeente de Urban Sports Agenda vastgesteld die als doel heeft om de urban sports te laten groeien en een wezenlijk onderdeel te laten zijn van de sportagenda.

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Zondag vindt op de Grote Markt een 3×3 basketbalevenement plaats. Hoe belangrijk is een dergelijk evenement?

“Ik denk dat ze heel belangrijk zijn. Ze inspireren jongeren die nog niet in beweging zijn. In deze periode spreken we in de gemeenteraad over de voorjaarsbegroting, waarbij we terug- en vooruitkijken. Ik heb daarin aangegeven dat urban sports belangrijk zijn. Bijvoorbeeld dat het goed zou zijn om geasfalteerde banen op te waarderen naar volwaardige 3×3 veldjes. Daarmee bedoel ik niet dat je de helft van een huidig basketbalveld laat verdwijnen waardoor er qua afmeting een 3×3-veld ontstaat. Maar dat je ook de aankleding en de ondergrond aanpast.”

Dat het meer ‘cachet’ krijgt?

“Ja, dat het de juiste ‘look and feel’ krijgt. Wat je ziet, is dat men in andere landen op dit vlak wat verder is. Er zijn bijvoorbeeld landen die een dergelijk 3×3-veld overkapt hebben. Daarmee wordt het weerbestendiger. De sport 3×3 is behoorlijk intensief. Door het te overkappen, waarbij het dus niet gaat over zijwanden, kun je in het vroege voorjaar tot in het late najaar de sport bedrijven, omdat het weerbestendiger wordt.”

De organisatie van het 3×3-evenement hoopt volgend jaar een meerdaags evenement neer te kunnen zetten op de Grote Markt, inclusief tribunes…

“Dat zou fantastisch zijn! En het zou mij ook geweldig lijken om dan bijvoorbeeld al op vrijdag te beginnen. Op die dag zouden scholen uit de gemeente de kans kunnen krijgen om ervaring op te doen met de sport. Op zaterdag en zondag kunnen dan de wedstrijden gehouden worden zoals die nu ook plaatsvinden. Wat mij betreft wordt het het grootste basketbalevenement van het Noorden, waarbij je bijvoorbeeld ook topatleten als Worthy de Jong zou kunnen uitnodigen. En daaraan gekoppeld kan er nagedacht worden over een groot urban sportsfeest.”

Hoe zie je dat voor je?

“Dat er het hele weekend bijvoorbeeld demonstraties plaatsvinden van andere urban sports, zoals hiphop. Wat mijn partij betreft zou dat wel een beetje de kroon zijn. Wat we ook heel graag zouden willen, is dat er in elke wijk sport- en speelplekken ontstaan waar bijvoorbeeld urban sports beoefend kunnen worden. Op dat vlak zou wat ons betreft de APVG (Algemene Plaatselijke Verordening Groningen) ook aangepast moeten worden. Als er nu geklaagd wordt over overlast, dan kan een speeltuin verdwijnen. Zulke situaties spelen er op dit moment op een aantal plekken in de gemeente. Maar mijn partij vindt dat jongeren bij de samenleving horen. Als je tiener bent, dan is chillen en ‘hangen’ belangrijk, maar ook sporten. Dat is geen verkeerd gedrag. Daarom vinden wij dat je jongeren de ruimte moet geven.”

Wat is 3×3 basketbal?

3×3 Basketbal is een snellere en meer dynamische variant van het traditionele 5-tegen-5 basketbal. Het wordt gespeeld op een half basketbalveld met twee teams van elk drie spelers. Een wedstrijd duurt maximaal 10 minuten of totdat een team 21 punten heeft gescoord. 3×3 Basketbal wordt omschreven als de urban-variant van het basketbal. De sport staat sinds vorig jaar zomer in de schijnwerpers toen Nederland verrassend goud won op de Olympische Spelen in Parijs.

En wat D66 betreft is dat niet het enige punt waar de APVG aangepast moet worden?

“Klopt. Wij zouden heel graag willen dat je in de binnenstad kunt skateboarden. Nu is dat niet toegestaan. Het heeft te maken met een bepaalde mindset in de politiek. Om een voorbeeld te geven: de zuidelijke ringweg gaat open. Iemand komt met het idee om een marathon te organiseren op het gloednieuwe wegdek. De reactie was: ‘nee, tenzij’. Terwijl volgens mij de reactie hoort te zijn: ‘wat een mooi idee! Onder welke condities kunnen we dit organiseren?’ Dus dat je echt kiest voor een andere insteek. Dat geldt ook voor skateboarden. Dat je in de binnenstad materialen gebruikt die skateproof zijn. En dat is niet per se duurder. Volgens mij moet je die kant op, zodat jongeren echt gebruik kunnen maken van de openbare ruimte.”

Het 3×3 basketbalevenement op de Grote Markt begint zondag om 10.00 uur en duurt tot 19.00 uur.