Coniferenbrand in Hoogkerk dreigt over te slaan naar schuur

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Aan de Zuidersingel in Hoogkerk heeft zaterdag aan het einde van de middag brand gewoed in een aantal coniferen. De brand dreigde over te slaan naar een schuur.

De melding van de brand kwam rond 17.20 uur binnen bij de hulpdiensten, waarna een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. “De aanvankelijke melding was dat een aantal coniferen in brand waren geraakt”, vertelt brandweerwoordvoerder Emiel de Vries. “Hoe deze brand heeft kunnen ontstaan, is onbekend. Coniferen zijn planten die best wel wat water nodig hebben om de naalden gezond te houden. Het is inmiddels al een flinke tijd droog, waardoor coniferen snel vlam vatten als ze eenmaal in brand raken.”

De Vries vervolgt: “Omdat het zo snel ging, werd op een gegeven moment ook een schuur of garage aangestraald. Het vuur dreigde dus over te slaan. Gelukkig kon met behulp van bewoners en omstanders erger worden voorkomen. Toen wij arriveerden, was de brand nagenoeg onder controle. Wij hebben bluswerkzaamheden verricht om het vuur er volledig af te krijgen.” De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak van de brand.