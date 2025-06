College houdt voet bij stuk: laden en lossen op Reitdiephavenplein wordt verboden

Foto: Google Maps - Streetview

Ondernemers op het Reitdiephavenplein mogen hun winkels binnenkort niet meer bevoorraden met auto’s of vrachtwagens die het plein oprijden. De gemeente Groningen blijft erbij: laden en lossen vanaf het plein wordt verboden. Het college neemt dit besluit ondanks kritiek van een aantal ondernemers.

De Stadspartij 100% voor Groningen vroeg het college drie weken geleden om het besluit aan te passen. Volgens de Stadspartij zijn sommige ondernemers afhankelijk van bevoorrading direct bij hun winkel. De achteringangen zouden regelmatig moeilijk bereikbaar zijn vanwege een drukke parkeerplaats en de harde wind.

Ook zou het aantal vrachtwagens op het plein nu al beperkt zijn tot leveringen, het ophalen van goederen en pakketdiensten zoals PostNL en DHL. De fractie vindt daarom dat de verkeersdrukte te beperkt is om een verbod nodig te maken.

Maar volgens het gemeentebestuur is het in de loop der jaren toch echt te druk geworden op het plein, waar ook veel voetgangers en kinderen zijn. Deze drukte zou in combinatie met het laden en lossen regelmatig voor gevaarlijke situaties zorgen. Volgens het college zijn daar meerdere klachten over binnengekomen van bewoners en bezoekers.

‘Verkeersveiligheid voorop’

De gemeente kiest daarom voor een algeheel verbod op gemotoriseerd verkeer. Alleen hulpdiensten mogen straks nog het plein op. “Dit komt de kwaliteit van verblijven op het plein ten goede, waar vooral de bezoekers en klanten van de ondernemers baat bij hebben,” stelt het college. “Er is met bewoners en ondernemers gesproken, maar ook met de politie en met handhaving. Hoewel de meningen verdeeld zijn, zijn alle betrokkenen het erover eens dat de verkeersveiligheid voorop moet staan.”

Ondernemers kunnen gebruikmaken van laaddocks aan de achterkant van de winkels, aldus het college. Volgens de gemeente is dat een goed alternatief, ook al kan een aantal panden alleen via het plein zelf worden bevoorraad. Maatwerk, zoals tijdsvensters of ontheffingen, is volgens de gemeente niet haalbaar. Er wordt de hele dag door geleverd en het risico op gevaar blijft bestaan, besluit het college daarover.