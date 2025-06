CNV schort stakingsacties NS-personeel op na nieuw voorstel

Foto: Paul van de Velde from Netherlands - Color, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82073867

NS-personeel aangesloten bij vakbond CNV organiseert tot woensdag geen nieuwe stakingsacties. De vakbond laat zaterdag weten in te gaan op een uitnodiging van de NS om de gesprekken over een nieuwe cao te hervatten.

“We willen het overleg een serieuze kans geven en er alles aan doen om zo snel mogelijk tot een nieuwe cao te komen”, laat Henk Jongsma van CNV weten. De afgelopen tien dagen werd al meerdere keren het werk neergelegd. Afgelopen vrijdag reden er bijvoorbeeld geen NS-treinen in het Noorden van het land. Dinsdag en vorige week vrijdag reden er zelfs helemaal geen treinen van NS door heel Nederland. Oorzaak zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao, die de afgelopen 4,5 maand muurvast zaten. De NS biedt in de nieuwe cao een loonsverhoging van 2,55 procent. De ruim 17.000 werknemers vinden dit bod echter te karig en eisen een loonsverhoging van 7 procent. Ook willen ze dat medewerkers eerder kunnen stoppen met werken.

Loonstijging van 3 procent per jaar

Afgelopen vrijdag deed de NS een nieuw voorstel: een cao met een kortere looptijd van 24 maanden in plaats van 27. Omgerekend per jaar zou er dan 3 procent meer verdiend worden. Jongsma: “Dat is nog altijd minder dan de inflatie. Per saldo leveren de werknemers dan dus in. We willen dat werknemers erop vooruitgaan, in plaats van achteruit.”

Zwaarwerkregeling

Een ander belangrijk punt is de ‘zwaarwerkregeling’. Veel medewerkers draaien onregelmatige diensten op sterk wisselende tijden en hebben daarnaast steeds vaker te maken met de korte lontjes van reizigers. Een betere regeling moet het mogelijk maken dat werknemers eerder kunnen stoppen met werken. “Er lagen al wel contouren voor zo’n nieuwe regeling, maar per saldo was het nog onvoldoende en met een veel te late ingangsdatum in 2029. In het verbeterde bod doet NS nu een voorstel voor een overgangsregeling. Daar moeten we het nu over gaan hebben. Die zwaarwerkregeling is voor veel leden heel belangrijk, dus dat moet in de nieuwe cao sowieso goed geregeld zijn.”

Roosters

Ook de inspraak in werkroosters ligt nog op tafel. Veel personeelsleden werken in strakke roosters die pas kort van tevoren definitief worden gemaakt. Jongsma vertelt: “We willen dat werknemers meer inspraak krijgen in hun roosters. Bijvoorbeeld dat je jaarlijks vier ‘priodagen’ kunt aanwijzen waarop je hoe dan ook vrij bent, in plaats van de huidige twee. En dat je een vaste avond in de week vrij kunt zijn.”

FNV gaat door met stakingen organiseren

De NS heeft de bonden uitgenodigd om dinsdag in gesprek te gaan, maar mogelijk worden de onderhandelingen maandag al hervat. Het is nog onduidelijk of de andere vakbonden ook aanschuiven. Vakbond FNV is dat vooralsnog niet van plan. “We willen liever gewoon met de trein rijden, maar als de NS niet beweegt, laten ze ons geen andere keuze”, zegt Henri Janssen, bestuurder FNV Spoor. “De mensen hebben recht op koopkrachtherstel. De prijzen zijn immers ook keihard gestegen. Je kan mensen er niet op achteruit laten gaan. Omdat de uitnodiging nog geen begin van een oplossing bevat, zullen we vooralsnog de stakingen gewoon blijven organiseren. Dat doet onze leden pijn, maar de directie laat onze leden nog steeds geen andere keuze.”