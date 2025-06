Clare Molloy nieuwe conservator hedendaagse kunst bij Groninger Museum

Clare Molloy - Foto via Groninger Museum

Clare Molloy is de nieuwe conservator hedendaagse kunst bij het Groninger Museum. Ze gaat zich richten op kunst als middel om vrijheid en verbinding te laten zien.

Molloy komt uit Londen en studeerde Curatorial Studies in Frankfurt. Ze werkte eerder aan tentoonstellingen van internationale kunstenaars en maakte programma’s en publicaties voor musea in onder meer Berlijn, Parijs en Middelburg.

In Groningen wil ze kunst gebruiken om ruimte te bieden voor reflectie, ontmoeting en verschillende meningen, vertelt ze: “Ik wil een programma creëren dat levendig, kritisch en resonerend is voor het publiek. De kunstcollectie van het Groninger Museum kan ons helpen om tegenstellingen te overstijgen en het denken in zwart-wit te doorbreken. De kleurrijke ruimtes van het museum kunnen een plek zijn waar we normen ter discussie stellen en verschillen vieren.”