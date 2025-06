ChristenUnie wil aandacht voor ‘puntjes op de i’ rond Ring-Zuid

Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring-Zuid

Het project Ring-Zuid in Groningen is bijna klaar, maar nog niet overal ‘strak’ en ‘afgewerkt’, vindt de raadsfractie van de ChristenUnie.

De ChristenUnie vindt dat de kwaliteit van de afronding van het ringweg-project op sommige plekken nog te wensen overlaat. De fractie kijkt onder meer naar de bij de ovonde Brailleweg en de verbinding met de Vondellaan. Her en der is groen nog niet aangeplant en ontbreken bomen. Ook zijn sommige fietspaden deels gemaakt van zwart asfalt, terwijl ze volgens het ontwerp rood hadden moeten zijn.

De raadsfractie wil onder meer weten of het budget nog voldoende om ook de laatste restpunten op een ‘hoog afwerkingsniveau’ te krijgen. “Een natuurlijke, groene aankleding was voor de gemeenteraad van belang, naast de uitdaging om mobiliteit goed te organiseren in een beperkte ruimte”, stelt CU-raadslid Laurent Dwarshuis in schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur. “ In de praktijk lukt dat op veel plekken, maar onze fractie blijft attent op kwaliteit in de afronding van het project. De ‘puntjes op de i’ zowel in de groene inrichting aan de randen van het project als in de afwerking van wegen, fietspaden en voetpaden.”