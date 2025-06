ChristenUnie organiseert gratis diner voor verbinding tussen Stadjers

Over precies een week (woensdag 11 juni) organiseert de ChristenUnie in Groningen het allereerste Stadjersdiner. Het gratis diner is speciaal voor mensen die zich eenzaam voelen, weinig te besteden hebben, dak- of thuisloos zijn, of gewoon zin hebben in contact met anderen.

De ChristenUnie organiseert het diner samen met de studentenvereniging Navigators. Ze willen verschillende groepen in de stad met elkaar verbinden door samen aan tafel te zitten. Het Stadjersdiner is een proef. Als het aanslaat, wil de ChristenUnie dit vaker organiseren.

Iedereen die behoefte heeft aan gezelschap, een warme maaltijd of gewoon een fijne avond, is welkom. Het diner begint om 18.00 uur en vindt plaats aan de Hardewikerstraat, bij de sociëteit van de Navigators. Er is plek voor maximaal tachtig personen. Aanmelden is niet nodig, maar vol is vol. De locatie is volgens de ChristenUnie ‘beperkt toegankelijk’ voor mensen die slecht ter been zijn.