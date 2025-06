ChristenUnie en SP willen papieren (dag)kaartjes terug in Gronings ov

Foto: R.F.J. Dekker - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=100396348

De ChristenUnie en SP willen dat reizen met bus of trein in de gemeente Groningen makkelijker en goedkoper wordt. De raadsfracties vragen daarom om een terugkeer van eenvoudige papieren kaartjes en dagkaartjes met een vaste prijs.

De partijen vinden dat het huidige systeem voor sommige mensen onduidelijk is. Bijvoorbeeld voor mensen zonder bankrekening, zonder telefoon of voor toeristen. Zij weten vaak niet hoe ze moeten betalen of hoeveel een rit kost. Daarom willen de partijen weer papieren kaartjes invoeren met een vaste prijs en duidelijke uitleg. Zulke kaartjes bestaan nog steeds in andere steden.

“Als we oog hebben voor elkaar, dan regelen we overzichtelijke kaartjes, met een vaste prijs. Er zijn veel mensen die de bus mijden, omdat het niet duidelijk is hoe duur een rit is. Je houdt zo een zure nasmaak over aan een dagje Groningen”, vertelt raadslid Laurent Dwarshuis (ChristenUnie). Hans de Waard (SP) vult aan: “De privatisering in het openbaar vervoer is compleet doorgeslagen. Winst maken is belangrijker dan betaalbare kaartjes. Met deze motie zetten we een eerste stap naar goedkopere rit en dagkaartjes.”

De raadsfracties vragen middels een motie aan het college om samen met het OV-bureau Groningen Drenthe te kijken of zulke kaartjes mogelijk zijn voor ritten binnen de gemeente. Ook moet onderzocht worden wat de kaartjes mogen kosten en hoe mensen ze makkelijk kunnen kopen.