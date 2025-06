ChristenUnie en PvdA willen muurschildering Selwerd toch laten doorgaan

Foto via Google Maps - Streetview

De ChristenUnie en PvdA in de gemeenteraad vinden dat een grote muurschildering op de Eikenlaanflat in Selwerd er alsnog moet komen. Ze vragen het stadsbestuur om het negatieve advies van de welstandscommissie naast zich neer te leggen.

Het idee voor de schildering kwam van een bewoonster van de wijk. Haar plan voor een schildering kreeg steun van buurtbewoners en professionals. Kunstenaars van over de hele wereld konden een ontwerp indienen. Uiteindelijk werden vijf ontwerpen geselecteerd, waar bewoners een winnaar uit kozen.

Maar de welstandscommissie vindt dat het plan niet past bij het sobere karakter van de wijk. Daarom verleende de gemeente geen omgevingsvergunning voor de uitvoering van het plan.

‘Uitzondering maken’

De PvdA en de ChristenUnie vinden juist dat het project meer kleur en kunst in de buurt brengt. Daarom moet er volgens de twee fracties een uitzondering worden gemaakt.

“Het oordeel van de welstandscommissie hecht te weinig belang aan de Groningse context van schilderingen in de openbare ruimte”, stelt CU-raadslid Laurent Dwarshuis. “Wij vinden dat, in bijzondere gevallen, gemotiveerd afgeweken kan worden van een welstandsadvies. Dit zo’n geval: de muurschildering sluit aan bij een beweging om kleur in de wijken toe te voegen en kunst in de openbare ruimte een plek te geven. Voor inwoners en door inwoners.”