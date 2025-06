ChristenUnie en Navigators organiseren gratis Stadjersdiner: “Samen aan tafel voor verbinding”

In de sociëteit van studentenvereniging Navigators aan de Hardewikerstraat vindt komende woensdag een Stadjersdiner plaats: gratis en warm eten voor iedereen. Maar wat is de aanleiding en wat zijn de eerste reacties? Een gesprek met Peter Rebergen van de initiërende ChristenUnie.

Peter, afgelopen week hebben jullie aangekondigd dat het diner er gaat komen. Welke geluiden hebben jullie tot nu toe gehoord?

“Wij hebben de afgelopen dagen verschillende leuke en positieve reacties gehoord. Bijvoorbeeld van mensen die aangeven dat ze willen komen. Andere mensen hopen dat ze een plekje vinden in hun agenda. Dat het enthousiasme er is, dat verbaast ons niet. Twee weken geleden vond op de Vismarkt het Vismarktdiner plaats, dat al heel wat jaren georganiseerd wordt door de Navigators. De laatste editie was uitverkocht, en dat geeft aan dat er behoefte aan is.”

Hoe ben je op het idee gekomen om dit diner te organiseren?

“Het gaat om een initiatief van de ChristenUnie-fractie in de gemeente Groningen. Als partij kijken we altijd naar mogelijkheden wat we kunnen betekenen voor inwoners die buiten de politiek staan. Het past ook heel goed bij de kernwaarden binnen onze partij, waarbij oog hebben voor elkaar een belangrijke waarde is. Wij denken dat elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan heel belangrijk is. Wat je ziet, is dat samen een maaltijd nuttigen verbindt. Het Vismarktdiner is daar een voorbeeld van, maar ook de gratis warme maaltijd die de Doperse Dis maandelijks aanbiedt.”

Toch lijkt het mij dat zoiets niet in één of twee dagen is geregeld…

“Absoluut niet. Daar is flink wat energie ingestoken. Het begint met een idee. Daarop hebben we contact gelegd met verschillende studentenverenigingen, waaronder de Navigators. Samen is daar dit concept uitgerold. Het gaat om een pilot. Voor de start van de zomervakantie gaan we dit één keer aanbieden. We zijn benieuwd hoe erop gereageerd wordt. Mocht het aanslaan, dan lijkt het ons heel leuk om in het volgende seizoen, dat loopt van september tot eind juni, dit een keer of vier aan te bieden.”

Hoe gaat het er komende woensdag uitzien?

“Het vindt plaats in de sociëteit van de Navigators. De deuren gaan open om 18.00 uur. Er is plaats voor tachtig mensen. En iedereen is welkom. Je hoeft dus niet beslist lid te zijn van de ChristenUnie of van NSG. Mensen die zich bijvoorbeeld eenzaam voelen, die dak- of thuisloos zijn, die weinig te besteden hebben, of die simpelweg op zoek zijn naar contact met andere inwoners: zij zijn allemaal welkom. Er wordt een gratis en warme maaltijd aangeboden. Deze maaltijd is voorbereid door leden van NSG. Maaltijden koken hebben zij in het verleden ook gedaan, maar dat is stil komen te liggen. Dus dit initiatief is voor hen ook weer een boost.”

Wat is je uiteindelijke doel? Ik moet bijvoorbeeld denken aan kerkgebouwen die met leegstand kampen. Is dit misschien ook een handreiking voor hen om zoiets op te zetten in hun dorp of wijk, om verbinding te leggen en het gesprek aan te gaan?

“Uiteindelijk wel. In Rotterdam is afgelopen herfst door mijn collega’s de Kerkenvisie 2.0 gepresenteerd. Dat is een initiatiefnota, een strategische visie op de toekomst van de kerkgebouwen in de gemeente Rotterdam. Hoe ga je met deze gebouwen om? Kerkgebouwen staan heel centraal in wijken en dorpen. Je zou daar zulke initiatieven kunnen ontplooien. Aan de andere kant moeten we niet vergeten dat er ook al veel mooie initiatieven bestaan in wijkcentra en dorpshuizen. Het dorpsdiner in Ten Post bijvoorbeeld. En de Dorpscoöperatie Ten Boer die koffieochtenden en bijeenkomsten organiseert waar ontmoeting en gezelligheid voorop staan. Maar het is zeker goed om over zulke initiatieven na te denken.”

Belangrijk in tijden van vereenzaming en polarisatie?

“Het is in elke situatie belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. Dat mensen van verschillend pluimage elkaar ontmoeten. Uiteindelijk wil iedereen het beste voor zijn of haar omgeving. Met elkaar in gesprek gaan kan leiden tot begrip, consensus en wellicht tot een gemeenschappelijke aanpak. Dat is belangrijk.”

De woensdag lijkt een beetje slecht gepland, omdat jullie fractie dan druk is met de politieke vergaderingen op het Stadhuis…

“Haha ja. Het klopt dat wij op die dag verschillende bijeenkomsten gepland hebben staan. Maar ik denk dat ik rond 18.00 uur wel even tijd heb om naar het gebouw van de Navigators te lopen. Ik ben toch wel benieuwd hoe deze eerste editie gaat verlopen.”

Het gebouw van de Navigators is te vinden aan de Hardewikerstraat 7. Het diner begint aanstaande woensdag om 18.00 uur. Het gebouw is minder goed toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn.