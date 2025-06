CDA start petitie voor voetbalclub in Meerstad: ‘Niet afwachten tot iemand dit oplost’

Jalt de Haan - Foto via CDA Groningen

Het CDA in Groningen is een petitie gestart voor het opzetten van een nieuwe voetbalvereniging in Meerstad. De partij vindt dat de snelgroeiende wijk een eigen club nodig heeft. In het huidige plan van de gemeente is daar geen ruimte voor.

Nu kunnen inwoners nog terecht bij clubs in de buurt, zoals v.v. Engelbert en vv GEO. Maar op de lange termijn is dat niet genoeg, concludeert het CDA op basis van cijfers van de KNVB.

Het CDA wil daarom dat er een eigen club komt in Meerstad, het liefst een sportvereniging waar meerdere sporten samenkomen, zoals voetbal, tennis en hockey. “Een voetbalvereniging is meer dan alleen een plek om een balletje te trappen in het weekend”, vertelt CDA-fractievoorzitter Jalt de Haan. “Het is een plek waar kinderen groeien, waar ouders elkaar ontmoeten en waar een wijk tot leven komt.”

Met de petitie roept het CDA bewoners, ouders en wijkorganisaties op samen actie te voeren. “We hoeven niet af te wachten tot iemand anders dit oplost”, besluit De Haan. “Als we ons verenigen, kunnen we laten zien hoeveel draagvlak er is. Samen kunnen we zorgen dat Meerstad een voetbalclub krijgt, een vereniging voor jong en oud.”

De petitie is hier te ondertekenen.