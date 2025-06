Foto: Alf van Beem via Wikimedia Commons (CC 1.0)

Op de snelweg A28 ter hoogte van Haren stond rond het middaguur een busje in brand. Er vielen geen gewonden.

De bestuurder zag opeens rook onder de motorkap vandaan komen. Hij zette de wagen in de berm, stapte uit en belde alarmnummer 112.

Bij aankomst van de brandweer was er geen redden meer aan. Bij de brand kwam veel rook vrij, die in de verre omgeving te zien was.

De A28 richting Groningen werd afgesloten. Daardoor ontstond een file. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.