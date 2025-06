Burgemeester sluit woning aan Camphuysenstraat na vondst explosief, mogelijk verband met incident Zonnelaan

Foto: 112 Groningen

Burgemeester Mirjam van ’t Veld heeft maandag een woning aan de Camphuysenstraat gesloten na de vondst van een explosief nabij de woning in de straat. Die beslissing is genomen omdat de openbare orde en veiligheid in de omgeving worden verstoord.

De politie onderzoekt op dit moment of er een verband is met een incident aan de Zonnelaan van afgelopen zaterdagnacht. Daarbij raakte een 24-jarige man uit Groningen zwaargewond. De politie heeft inmiddels een 25-jarige man uit Groningen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij dit incident.

De politie denkt dat het explosief bewust is neergelegd en dat het een bewuste actie was. “We mogen van geluk spreken dat het explosief niet is afgegaan”, aldus burgemeester Van ‘t Veld. “De impact op direct betrokkenen en de omgeving is groot, dat is ook de reden dat ik de woning per direct heb laten sluiten.”

De woning blijft voor twee weken gesloten.