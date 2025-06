Burgemeester Mirjam van ‘t Veld zwaait af: “Het is net alsof je een stukje van jezelf gaat verliezen” | Grote Markt 1

Burgemeester Mirjam van 't Veld - Foto via Gemeente Groningen

Na acht maanden neemt Mirjam van ‘t Veld (CDA) afscheid als waarnemend burgemeester van de gemeente Groningen. Na het vroegtijdig vertrek van Koen Schuiling werd zij in oktober 2024 benoemd. Daarmee werd ze de eerste vrouwelijke burgemeester van deze gemeente. Op maandag 30 juni draagt zij het ambt over aan Roelien Kamminga (VVD).

Voor de podcast Grote Markt 1 een uitgelezen moment om met Van ‘t Veld terug te blikken op haar tijd in Groningen. Ze was eerder burgemeester in andere gemeenten, dus vroegen we haar wat Groningen nou echt uniek maakt. Waarom zette ze zich zo in voor het opknappen van het gebied tussen het hoofdstation en de Vismarkt, beter bekend als de Gele Loper? En wat gaat ze het meest missen aan de stad?

Eén dag voor haar laatste vergadering met de gemeenteraad spraken Ecco van Oosterhout en Hesse Woertink met haar over acht maanden burgemeesterschap in Groningen. Wat blijkt: Groningen heeft een blijvende plek in haar hart veroverd.