Buitenleesdag in Noorderplantsoen: “We willen laten zien hoe leuk lezen is”

In het Noorderplantsoen werd zondagmiddag volop gelezen. Foto: Tjitske Feenstra

In het Noorderplantsoen vond zondagmiddag voor de tweede keer in de geschiedenis de Buitenleesmiddag Groningen plaats. De organisatie wilde met de actie laten zien hoe leuk lezen in de openbare ruimte kan zijn. We spraken met Tjitske Feenstra over het initiatief.

Tjitske, hoe is de actie verlopen?

“Het was een groot succes! Met z’n vieren hebben we deze actie georganiseerd waarbij we aansluiting hebben gezocht bij een landelijk initiatief. We begonnen om 13.00 uur en hoewel de actie eigenlijk tot 15.00 uur zou duren, liep het iets uit. In totaal kwamen er zo’n dertig mensen speciaal voor de Buitenleesmiddag naar het Noorderplantsoen. Maar omdat het een prachtige dag was, was het sowieso al druk in het park. Veel nieuwsgierige voorbijgangers kwamen even kijken en werden zo ook onderdeel van de actie.”

Was de actie vandaag niet te missen?

“We hadden vlaggetjes opgehangen, waardoor het zeker opviel. En er waren veel kinderen aanwezig in het Noorderplantsoen. Zij konden een boek lenen om te lezen. En je weet hoe dat gaat: als zij blij weglopen, dan steekt dat andere leeftijdgenootjes aan. Zo verspreidde de actie zich als een inktvlek door het park.”

Tekst gaat verder onder de foto's:

Hoe belangrijk vind je zo’n actie?

“Ik denk dat het heel belangrijk is. Lezen kun je overal, maar met zo’n actie laten we zien hoe leuk het is. En dat het ook een activiteit is die je samen kunt doen. Je kunt voorlezen, of iemand meenemen in een boek dat je leest. Of je verdwijnt zelf helemaal in een boek en vergeet alles om je heen.”

Uit recente cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat het aantal lezers afneemt, vooral onder jongeren. Tegelijkertijd leveren mensen die wél lezen geen leestijd in. Hoe kijk je naar deze ontwikkeling?

“Ik ken die berichten. En je kunt daaraan koppelen dat ook het leesniveau afneemt. Het begint allemaal met het leuk maken van lezen, dat het plezier geeft en brengt. Vanuit die positieve stimulans moet er dan wat gaan ontstaan. En dat is precies wat we vandaag hebben laten zien. Als ik kijk naar het enthousiasme, dan denk ik dat het vrij goed is gelukt.”

We hebben het over lezen, dan denk je misschien aan de grote werken van Geert Mak of Multatuli. Maar daar ging het jullie niet om, toch?

“Absoluut niet! We hadden vandaag allerlei soorten boeken bij ons: dik en dun, romans, non-fictie en ook stripboeken. Verschillende kinderen hebben bijvoorbeeld in een Donald Duck zitten neuzen. Maar ook boeken als ‘Krekel’ en ‘Lampje’, beide van Annet Schaap, vielen duidelijk in de smaak. En dat geldt ook voor ‘Heksenkind’ van Monica Furlong.”

De zomervakantie staat voor de deur. Welk boek raad je mensen aan om mee te nemen op reis?

“Dan raad ik ‘Krekel’ van Annet Schaap aan. Dat is overigens wel een dikke pil, dus waarschijnlijk kun je dan wat minder kleding meenemen! Wat mij betreft is dit boek echt dé tip van het jaar. Het is een boek voor volwassenen, maar oudere kinderen zouden het als samenleesboek kunnen gebruiken. ‘Krekel’ gaat over Eliza. Zij had zes broers, maar volgens haar stiefmoeder zijn er vijf verdronken op zee. Maar Eliza gelooft er niks van. Ze wil hen zoeken, al moet ze er helemaal voor naar de Witte Kliffen. Ze gaat op weg, samen met het broertje dat ze nog wel heeft: Krekel. Een bangerik, een huilebalk, een blok aan haar been, eigenlijk. Alles gaat mis, maar Eliza en Krekel blijven zoeken. Door de storm. Tegen de wind. Tegen wat iedereen zegt en vindt. Het is een prachtig boek.”

Het klinkt alsof je nog meer tips hebt?

“Zeer zeker! ‘De toch niet zo eenzame tocht van Torre’ van Annekarijn Overduin. Het boek gaat over Torre. Zijn leven komt volledig op de kop te staan als hij na de komst van zijn babybroertje naar een oom wordt gestuurd die hij nauwelijks kent. Gelukkig blijkt oom Fons lekker gek en woont hij hoog in de bergen in een wonderlijke berghut. Torre went al snel, helemaal als hij het eigenwijze geitje Natneus onder zijn hoede krijgt. Dan slaat het noodlot toe: Torre en Natneus worden meegesleurd door een woeste bergbeek en Torre verdwaalt met zijn bewusteloze geitje in een onbekend stuk bos. En hoe dat afloopt… Oh, en wist je dat onlangs deel twee van dit verhaal is uitgebracht? ‘De best wel ongelofelijke terugkeer van Torre’ is ook een aanrader.”

Het kan bijna niet anders dan dat er volgend jaar een vervolg komt?

“Dat zijn we zeker van plan! De volgende editie vindt plaats op zondag 28 juni. Mensen die op de hoogte willen blijven van onze acties, kunnen ons volgen via ons Instagramkanaal.”