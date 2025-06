Buien trekken weg, daarna steeds meer zon en warmer

Foto: Lars Faber

Na een buiige donderdag klaart het weer op en wordt het droger. Vrijdag wisselen zon en wolken elkaar af met minder kans op regen. Daarna keert het echte warme zomerweer waarschijnlijk langzaamaan terug.



Door Johan Kamphuis

Donderdag is er nog veel bewolking. In de ochtend trekken buien met kans op een slag onweer naar het noordoosten weg. Daarna klaart het af en toe wat op, maar kan er in de loop van de dag weer een (onweers)bui tot ontwikkeling komen. Het wordt 21 of 22 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 3, toenemend tot vrij krachtig, windkracht 5.

Vrijdag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. In de ochtend is er nog kans op een buitje. Het wordt 21 of 22 graden bij een matige westenwind, windkracht 3 tot 4. In de nacht 15 graden.

Alles over het weekendweer en de oprukkende zeer warme tot tropische lucht is te vinden op de weerpagina. Of luister ’s ochtends om 8:50 uur naar het weerpraatje tijdens de OOG-Ochtendshow.