Bruggen Oostersluis afgesloten vanwege plaatsen ‘biggenruggen’, verkeer wordt omgeleid

Foto: Michel Eising

Vanwege werkzaamheden zijn de bruggen van de Oostersluis zaterdagavond afgesloten voor het wegverkeer. Ook het scheepvaartverkeer is gestremd, zo laat Rijkswaterstaat weten.

De werkzaamheden beginnen om 20.00 uur. “We gaan de veiligheid van weggebruikers verbeteren”, aldus Rijkswaterstaat. “Om dit te doen plaatsen we biggenruggen. Dit zijn stootranden die de brug moeten beschermen.” Deze betonnen randen, ook wel varkensruggen genoemd, zie je vaak op parkeerterreinen om te voorkomen dat voertuigen te ver doorrijden of ongewenste gebieden betreden. De afgelopen jaren hebben zich meerdere ongelukken voorgedaan bij de Oostersluis, zoals een omvergereden lantaarnpaal en een geramde slagboom. De verwachting is dat met het plaatsen van de biggenruggen de situatie verbeterd.

Om 20.00 uur wordt begonnen met het plaatsen van de biggenruggen op de brug aan de zuidzijde. Tot 22.00 uur wordt het verkeer, inclusief fietsers, omgeleid via de brug aan de noordzijde. Vanaf 22.00 uur tot middernacht wordt er vervolgens gewerkt aan de brug aan de noordzijde.