Broodje van eigen Deeg stopt helemaal met zondagsopenstelling: ‘Jaren geprobeerd, maar het lukt niet’

Broodje van Eigen Deeg zonder reclame-uitingen. Foto: Broodje van Eigen Deeg

Broodje van eigen Deeg aan de Brugstraat is vanaf deze week helemaal dicht op zondag. De broodjeszaak kon het omzetverlies van de zondagochtend niet langer opvangen.

Sinds begin 2023 mag de winkel op zondag pas vanaf 12:00 uur open. Eerder was de zaak al in de ochtend open, maar dat bleek in strijd met de gemeentelijke regels. Een verzoek om een uitzondering werd door de gemeenteraad afgewezen.

De beperking leidde tot minder klanten en inkomsten op zondag, schrijft de broodjeszaak op Instagram. “In de afgelopen 2,5 jaar hebben we geprobeerd om dit omzetverlies goed te maken. Maar door de stijgende kosten lukt dit niet.⁣ Daarom blijft, met ingang van deze week, de toonbank op zondag leeg.”

De zaak onderzoekt of na de zomer workshops op zondag mogelijk zijn, maar ook die mogen pas na 12:00 uur starten.