Broedplaatsen Travertijnstraat openen zondag de deuren: “Kom kijken hoe divers het is”

Foto: Jesse Collenteur

De broedplaatsen aan de Travertijnstraat in de wijk Vinkhuizen openen zondag hun deuren voor het publiek. De organisatie nodigt iedereen uit om een kijkje te komen nemen en de levendige gemeenschap te ontdekken.

“De open dag vindt plaats in twee gebouwen”, vertellen Oline Lanting en Kyra Berris. Lanting woont in het gebouw, Berris heeft naast een woonplek ook een atelierruimte in hetzelfde pand. “Het gaat om de gebouwen Trav6 en Trav12. Trav6 is het voormalige Alfa-college, in Trav12 zat vroeger csg De Vinkenborgh. Beide schoolgebouwen zijn al diverse jaren in gebruik als broedplaats. Vandaag willen we aan het publiek laten zien wat er in deze gebouwen gebeurt en waarom het zo belangrijk is dat dit blijft bestaan.”

Uitgebreid programma

Voor beide gebouwen is een uitgebreid programma opgesteld. “De open dag begint om 12.00 uur en duurt tot 17.00 uur”, leggen Lanting en Berris uit. “We hebben een podium waar livemuziek zal worden gespeeld door dj’s en bands die normaliter in het gebouw repeteren. Je kunt een rondleiding volgen door moskee Al-Rahma, die een plek heeft in het pand, en je kunt binnenkijken bij de diverse ateliers. Daarnaast kun je meedoen aan verschillende workshops. Ook voor kinderen zijn er diverse activiteiten, zoals schminken en discodansen.”

Toekomst onzeker

Doel van de open dag is om aan de buren, inwoners en de gemeente te laten zien wat voor maatschappelijk en cultureel ecosysteem er geworteld is in de gebouwen. “Er wordt vaak gesproken over de gebouwen, zonder dat mensen er echt een beeld bij hebben wat het nu precies is”, zeggen Lanting en Berris. “Vandaag is de kans om binnen te komen kijken, om te zien hoe het is en wat er allemaal gebeurt. En wij hopen dat mensen dan ook tot de conclusie komen hoe belangrijk het is om deze plekken te behouden.”

De toekomst van beide gebouwen is namelijk onzeker, omdat op het terrein een nieuwe woonwijk moet verrijzen. De bewoners hopen dat de voormalige schoolgebouwen onderdeel kunnen zijn van deze nieuwe woonwijk en om die reden kunnen blijven staan. “We zijn bezig met het uitwerken van een plan hoe dit gerealiseerd kan worden, dat we op een later moment aan de gemeente willen aanbieden.”

Meer informatie over de open dag vind je op deze website.