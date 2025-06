Brievenbus opgeblazen, verdachte aangehouden

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In de zuidelijke stadswijken is zaterdagavond een brievenbus van een postbedrijf opgeblazen. De politie heeft een verdachte aangehouden, zo liet zij via sociale media weten.

De politie ontving in de avonduren een melding van een opgeblazen brievenbus. “Op locatie hebben we direct een verdachte aan kunnen houden”, schrijft de politie. “Deze persoon is overgebracht naar het bureau voor verder onderzoek.” Aanvankelijk weigerde de aangehouden persoon zijn identiteit prijs te geven, maar de politie wist uiteindelijk de verdachte te identificeren.

Onderzoek moet uitwijzen of er voldoende bewijsmateriaal is om de persoon te vervolgen. Naar alle waarschijnlijkheid is bij de explosie brievenpost beschadigd geraakt. De beschadigde post is door de politie in beslag genomen.