Brandweer bevrijdt kinderen uit stilgevallen lift op Rademarkt

Foto: 112groningen.nl

Brandweerlieden hebben zaterdagavond een groep kinderen bevrijd uit een stilgevallen lift in een parkeergarage aan de Rademarkt. Dat meldt een nieuwsfotograaf van 112groningen.nl.

De melding van een liftopsluiting kwam rond 19.30 uur binnen bij de hulpdiensten, waarna een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “Brandweerlieden zijn op onderzoek uitgegaan,” vertelt de fotograaf. “Al snel bleek dat de lift stil was gevallen, waarbij deze niet ter hoogte van een etage hing. Door de zomerse temperaturen was het flink warm geworden in de lift.”

Met vereende krachten konden de kinderen binnen vijf minuten uit de lift worden gehaald. Hoe de lift precies stil kon vallen, is onbekend. Mogelijk hebben de kinderen staan springen, wat de problemen heeft veroorzaakt, maar dit is niet met zekerheid vastgesteld. Na de bevrijding gingen de kinderen samen met hun bevrijders op de groepsfoto.