Brandweer anderhalf uur aan het demonteren om ontsnapte slang uit auto te bevrijden

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Brandweerlieden zijn zaterdagavond anderhalf uur lang bezig geweest om een huisdier uit een auto aan de Friesestraatweg te redden. Voor de geslaagde reddingsactie moest er het nodige gedemonteerd worden.

De melding van een dier in problemen kwam rond 19.30 uur bij de hulpdiensten binnen, waarna een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. “Een slang was tijdens een ritje ontsnapt in de auto”, schrijft de brandweer op sociale media. “Het dier was vervolgens achter het dashboard omhoog gekropen en daarna niet meer te vinden. Daarop heeft de eigenaar ons gebeld.”

Het voertuig betrof een Mini Cooper. “Anderhalf uur zijn we aan het demonteren geweest. Toen kwam de slang achter het kleine dashboardkastje tevoorschijn.” De slang raakte niet gewond en is overgedragen aan de eigenaar. “Wij zijn nog even bezig geweest met het restaureren van de auto. Uiteindelijk was iedereen blij.”

Om wat voor slang het precies gaat, is onduidelijk. Echter op basis van de waarnemingen zou het vermoedelijk een leucistische korenslang kunnen zijn. Leucistische dieren lijken op albino’s door hun witte uiterlijk, maar behouden in tegenstelling tot albino’s wel de normale kleur van hun ogen en zijn niet overgevoelig voor zonlicht.