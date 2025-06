Brandstichting niet uitgesloten na vuurzee onder Emmaviaduct, politie zoekt getuigen

Foto: 112 Groningen

De politie is op zoek naar getuigen en mensen die meer weten over de autobranden op het Cascadeplein onder het Emmaviaduct.

De brand ontstond in de nacht van maandag op dinsdag rond 01.40 uur. Op een parkeerplaats onder het viaduct brandden vijf auto’s uit en raakten verschillende andere voertuigen zwaar beschadigd.

Volgens de politie is er mogelijk sprake van brandstichting. De dienst is bezig met een onderzoek naar het incident en doet daarom een oproep aan getuigen.

Wie rond het tijdstip van de brand iets verdachts heeft gezien in de omgeving van het Cascadeplein, kan contact opnemen met de politie via 0900-8844. Als je je informatie liever anoniem deelt, ga dan naar meldmisdaadanoniem.nl of bel 0800-7000.