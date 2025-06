Foto Albert van der Berg.

In een woning aan de Grote Rozenstraat in de Plantsoenbuurt is donderdagmiddag brand uitgebroken.

Voorafgaand aan de brand was een harde knal te horen, vermoedelijk in de meterkast. De brandweer had het vuur snel onder controle.

Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het huis stond wel vol met rook.