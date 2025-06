Bomenridders komen met alternatief plan om wintereik te redden

De wintereik staat nu in het midden van een pad en dreigt te moeten verdwijnen. Foto: ingezonden

De stichting Bomenridders doet deze week een nieuwe poging om een wintereik in het Groningse Sterrebos te redden. De stichting heeft een alternatief plan aangeboden aan het stadsbestuur.

In een nieuwe tekening van de Bomenridders is het pad iets smaller gemaakt. Toch voldoet het volgens de stichting aan de landelijke eisen voor verkeer. Met een smaller pad kan de boom blijven staan.

De gemeente Groningen wil de boom kappen om plaats te maken voor een nieuw fiets- en voetpad bij de Waterloolaan. Eerder werden al zeven bomen gespaard, in ruil voor de kap van deze wintereik. Alleen de eik dreigt nog te worden gekapt na het broedseizoen.

Maar de wintereik is te bijzonder om te kappen, vinden de Bomenridders. Ook vindt de actiegroep dat het pad te dicht bij de stam is aangelegd. De stichting twijfelt bovendien of de kap juridisch wel mag.

Met het nieuwe ontwerp hoopt de stichting dat de gemeente de plannen aanpast zonder verdere strijd. Gebeurt dat niet, dan sluit zij een gang naar de rechter niet uit.