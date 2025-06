Boekverkoopster Petra van Boomker genomineerd als ‘beste boekverkoper’

Petra Ordelman is een geliefde boekverkoopster. Zo geliefd dat ze door het publiek eindgenomineerd is voor de titel ‘Boekverkoper van het Jaar’. Reden voor een feestje bij haar in de winkel, Boomker in Haren.

Sinds 1986 is Ordelman actief in de boekenhandel, sinds ongeveer vijf jaar werkt ze bij Boomker. “Ik ben een beetje een oude rot in het vak”, zei ze zaterdag in Haren Doet op OOG Radio. “Ik vind het helemaal over de top en dan heb ik nog niet eens gewonnen!”

De verkoopster kreeg niet alleen veel stemmen, ook werden veel motivaties door het publiek achtergelaten op het stemformulier. “En al die motivaties heb ik opgestuurd gekregen van de stichting die deze prijs uitreikt. Het is hartverwarmend. Als je je eens slecht voelt, dan moet je de motivaties er eens bij pakken, dan ben je zo weer vrolijk.”

Ordelman wordt door klanten vooral geroemd om haar enthousiasme. Daar heeft ze wel een verklaring voor: “als je ergens blij van wordt, zoals ik van het boekenvak, en ik tip mensen in de winkel zoals ik dat doe, dan gaan ze blij de winkel uit. Ik denk dat dit een belangrijk aspect is voor een boekenverkoper, maar ook dat je aanvoelt wat je klanten willen. Je moet je winkel daarop afstemmen.”

De Boomker-verkoopster neemt het nu op tegen vier andere genomineerden, dit jaar allemaal vrouwen. Allen zijn zij eigenaresse van hun boekenzaak. Dat geldt niet voor Ordelman, aangezien Boomker een coöperatie is: “ik heb een bestuur boven mij en de coöperanten en daaronder zit ik samen met mijn mede-winkelmanager Charlotte. Ik ben dus geen eigenaar, maar het voelt soms wel een beetje zo hoor! Wij hebben namelijk één gouden regel: de coöperanten bemoeien zich niet met de bedrijfsvoering.”

Op 25 augustus wordt duidelijk wie Boekverkoper van het Jaar wordt tijdens ‘Beste Boeken Live’.

Luister het interview uit Haren Doet hier terug: