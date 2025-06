Boek met adviezen over scholenbouwen gepresenteerd

Foto: Bert Lanting

Wethouder Carine Bloemhoff ontving afgelopen vrijdag van architect en curator Bart van Kampen een boek met adviezen over hoe schoolgebouwen in de toekomst het best gebouwd kunnen worden.

In het boek ‘Schoolvoorbeeld’ onderzochten Van Kampen en anderen hoe scholen in Groningen de komende jaren het beste kunnen worden gebouwd. Bij het maken van het boek dachten veel mensen mee. Onder anderen leerlingen, leraren, schoolbesturen, architecten en beleidsmakers. Ook maakten studenten ontwerpen voor scholen van de toekomst in nieuwe stadsdelen zoals Meerstad en De Suikerzijde.

“We kijken naar drie niveaus: het gebouw zelf, de plek in de wijk en de spreiding in de hele gemeente”, vertelt Van Kampen: “Zo adviseren we om scholen herkenbaar te maken in het straatbeeld, zodat ze echt onderdeel worden van de buurt. Daarnaast pleiten we ervoor dat er altijd een basisschool in de buurt is en een goede spreiding van middelbare scholen over de stad.”

‘Kompas voor toekomstbestendige scholen’

Met de adviezen wil de gemeente samen met scholen zorgen voor goede, herkenbare en goed gelegen schoolgebouwen, waar kinderen prettig kunnen leren. De aanleiding voor het initiatief is het scholenplan Gro Up, waarmee de gemeente de komende twintig jaar tientallen miljoenen euro investeert in de (ver)bouw van schoolgebouwen.

Wethouder Bloemhoff besluit: “Met de adviezen uit het boek hebben we een waardevol kompas in handen om samen met schoolbesturen te bouwen aan toekomstbestendige scholen in het hart van de wijk waar leerlingen én medewerkers zich thuis voelen en met plezier op terugkijken.”